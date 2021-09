Waldbadeangebote in Bad Harzburg: Waldbaden mit Waldachtsamkeitstrainerin - mitten im Herzen der Natur den Indian Summer in Bad Harzburg genießen und entspannen

„Waldbaden“ in Bad Harzburg und dabei den Indian Summer genießen. Das heißt nicht etwa, im Wald baden zu gehen, mit Schwimmsachen, an einem Naturteich oder Schwimmbad umgeben von ein paar Bäumen. Nein, viel mehr bedeutet es, sich der Natur von einer Trainerin begleitet auf eine ganz achtsame und erspürende Art zu nähern, die Moose unter den Füßen zu spüren, dem Plätschern der Bäche zu lauschen, Bäume und deren Unterschiede zu erkennen, zu riechen, zu sehen und einfach nur zu sein. Es ist ein Trend, der vor allem stressgeplagten Menschen eine Möglichkeit der Entspannung bietet und dabei soll Waldbaden eine positive Wirkung auf die Gesundheit und das Wohlbefinden haben.Im August bietet Sabine Haarnagel noch zwei Termine à 2 Stunden an. Der Indian Summer lässt sich so besonders intensiv erleben.2 Stunden Waldbaden, 22,50 Euro pro TN01. Oktober 2021, 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr15.Oktober 2021, 16.00 Uhr bis 18.00 UhrIn den Herbstferien wird es zudem wieder ein besonderes Angebot für Eltern und Kinder geben. Mit dem Titel Waldabenteuer für Familien. Mit kindgerechten Übungen – die auch auf Erwachsene ihre Wirkung haben- und einem zauberhaften Waldmärchen kann der Wald mit allen Sinnen erfahren werden. Die Kosten pro Teilnehmer betragen 8,00 €. Geplant ist die Veranstaltung am 21. und am 28. Oktober von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr.Informationen: Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.bad-harzburg.de oder telefonisch unter 05322 753 30 bzw. den Ansprechpartnern der jeweiligen Angebote Jasmin Frommhold und Sabine Haarnagel als zertifizierte Waldpädagogen und Achtsamkeitstrainerinnen.Anmeldung: die Anmeldung erfolgt für alle Angebote in der Tourist-Information unter 05322 75330 oder per Email unter info@bad-harzburg.de.