Vier besondere Konzerte des Trio Rondos

Auch im Juni und Juli erfreut das Trio Rondo gemeinsam mit Alleinunterhalter Nikolay Tcherkin als Solist Gäste und Einheimische mit Themenkonzerten in der Bad Harzburger Wandelhalle im Badepark. Sie finden jeweils freitags um 19 Uhr statt und kosten keinen Eintritt.



Am 7. Juni heißt das Motto des Abends „Im Land der Operette“. Zu hören werden u. a. sein die Ouvertüre „Nakiris Hochzeit“ von Paul Linke, der „Lagunen-Walzer“ aus „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauß sowie Lieder und Potpourri auf „Gräfin Mariza“, „Die Zirkusprinzessin“, „Die Fledermaus“ und „Die Csárdásfürstin“.



Südamerikanisch wird es am 14. Juni. Im Programm stehen dann Lieder wie „La Cucaracha“, „Adios Muchachos“, „Ole Guapa Tango“, „La Cumparsita“, „Besame Mucho“ u. v. m..



Am 5. Juli werden Melodien „Rund um die Welt“ erklingen. Darunter werden viele bekannte Stücke sein wie „Solveigs Lied“, „Tulpen aus Amsterdam“, „Japanisches Intermezzo“, „La Danza“, „Sirtaki“, „Moskauer Nächte“ und „Berlin bleibt doch Berlin“.



Ein Potpourri mit den besten Hits aller Zeiten wird am 26. Juli gespielt. Nicht fehlen werden dabei Lieder wie „Yesterday“, „Hit The Road Jack“, „Pretty Woman“, „Hey Jude“, „Are You Lonesome Tonight“, „I Can’t Falling In Love“, „Meckie Messer“, „When The Saints Go Marching In”.



Musikalischer Sommerabend im Badepark



Auf gutes Wetter hoffen die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg am Freitag, 19. Juli. Ab 19 Uhr ist im Garten des Palmen-Cafés im Badepark Musik unter freiem Himmel geplant. Der musikalische Sommerabend wird von Dagmar Nabert organisiert. Gemeinsam mit dem Trio Rondo werden Sabine Brandt (Sopran) und Martin Müller-Schweinitz (Bariton/Foto) vom Staatstheater Braunschweig die Gäste mit bekannten und beliebten Stücken u. a. aus Operetten und Musicals erfreuen. Der Eintritt ist frei. Bei ungünstiger Witterung findet die Veranstaltung in der Wandelhalle statt.

