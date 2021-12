"Udo Jürgens - Unvergessen" am 19. Dezember in der Wandelhalle ebenfalls abgesagt

Die Veranstaltung „Udo Jürgens – Unvergessen“ mit Alex Parker am 19. Dezember 2021 in der Wandelhalle wurde ebenfalls durch den Veranstalter aufgrund der aktuellen Lage und der damit verbundenen Regelungen durch die Verordnung

des Landes Niedersachsen abgesagt.



Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit und können alternativ am Sonntag, 18. Dezember 2022 eingelöst werden.



Es besteht zudem die Möglichkeit sich das Geld für erworbene Tickets erstatten zu lassen.

(lifePR) (