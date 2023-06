Einer der weltbesten Vokalensembles ist erneut zu Gast in der Lutherkirche Bad Harzburg. Der Universitätschor singt seine Arrangements, welche für Chorwettbewerbe und Festivals im Rahmen der diesjährigen Europa-Tournee einstudiert wurden, auswendig und in allerhöchster Perfektion. 1995 und 2010 wurde der Chor mit der BBC-Auszeichnung „Chor der Welt“ beim internationalen Chorfestival in Wales ausgezeichnet. Das Repertoire reicht von philippinischer Folklore, klassischen Werken, Musicals bis hin zu Rock und Pop-Arrangements.Der Eintritt ist frei, Spenden (für den Chor) sind erwünscht.Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link der Luthergemeinde: