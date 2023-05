„UDO JÜRGENS...Unvergessen!“

Seine schönsten Lieder & seine größten Hits / Von und mit Alex Parker (Piano & Gesang)

Er gilt nicht grundlos als bekanntester Udo Jürgens-Interpret im gesamten deutschsprachigen Raum. Das Talent, unvergessliche Melodien mit mal heiteren, mal nachdenklichen und philosophischen Texten zu vereinen, faszinierte den Niedersachsen bereits als Klavierschüler.



Wie verblüffend nah er dabei gesanglich und spielerisch am Original ist, bestätigte Udo Jürgens dem damals 19-Jährigen höchstpersönlich. Schließlich überraschte der Weltstar Alex sogar bei seinem Auftritt in Linda de Mols „Soundmix-Show“ bei RTL!



Dem Vollblutmusiker gelingt es auf einzigartige Weise, eine hoch emotionale Atmosphäre zwischen sich und dem Publikum zu schaffen und so das „Udo Jürgens-Gefühl“ noch einmal aufleben zu lassen.



Die Spielfreude und der Enthusiasmus des Vollblutmusikers sind vom ersten bis zum letzten Ton spürbar.



Neben der großartigen Musik plaudert Alex Parker über seine Begegnungen mit dem Österreicher. So erfährt der Konzertbesucher die eine oder andere Anekdote aus dem Leben des unvergessenen Entertainers. Parkers Charisma und seine außergewöhnliche Musikalität haben auch Branchenprofis, wie Ralph Siegel und Thomas M. Stein stark beeindruckt, wie zuvor schon die Entertainer-Legende selbst.



Das Gala-Sonderheft „Udo Jürgens“ widmete Alex Parker eine Doppelseite und in der Verfilmung des Erfolgsmusicals „Ich war noch niemals in New York“ durfte Alex Parker sogar einen Udo-Song für eine Filmsequenz einsingen!



„Natürlich weiß Alex Parker, dass er kein Udo Jürgens ist, aber er beherrscht diese Klaviatur mit einer verblüffenden und sympathischen Sicherheit, dass es Freude macht hinzuhören und hinzusehen. Wenn man die Augen schließt, meint man gar, den echten Udo in jüngeren Jahren zu hören! Perfektes Entertainment, charmantes Plaudern mit dem Publikum inklusive.“ (Freies Wort, Suhl)



Referenzen:



Laeiszhalle Hamburg, Casanova Theater Wien, Nymphenburger Schloss München, Centralkabarett Leipzig, MOA Berlin, Boulevardtheater Dresden, Komödie im Bayerischen Hof München, Nikolaisaal Potsdam, Schloss Salder Salzgitter, Weimarhalle Weimar, Löwenherz Binz, DasDie Brettl Erfurt, Johanniskirche Magdeburg, Parktheater Augsburg, Trinkkurhalle Timmendorfer Strand, Café Wichtig Scharbeutz, Theater im Capitol Zeitz, Weltspiegel Cottbus, Kaiserbädersaal Heringsdorf, Hotel Neptun Warnemünde, Staatstheater Braunschweig, Theater Wismar, König-Albert-Theater Bad Elster, uvm.



Weitere Pressestimmen:



„Eine ehrenwerte Huldigung!“

(Sächsische Zeitung)



„Ein launiger Abend voller Erinnerungen und musikalischer Qualität.“

(Bad Bevenser Zeitung)



„Durch seine charismatische Art schafft er es, auch schüchternes Publikum zu motivieren.“

(Stendaler Volksstimme)



„Allein mit seiner Stimme und seinem Flügel riss er das Publikum von den Stühlen.“

(Volksstimme)



Udo Jürgens über Alex Parker: „Ich weiß, dass Du sehr begabt bist!“



Jenny Jürgens über Alex Parker: „Verblüffend!“