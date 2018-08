Trio Rondo präsentiert ,,Die besten Hits aller Zeiten"

„Pretty Woman“, „You raise me up“ und „Hit the road Jack“ sind nur einige der weltbekannten Titel, die vom Trio Rondo mit Unterstützung von Nikolay Tcherkin als Solist beim Freitagabend-Konzert in der Wandelhalle Bad Harzburg präsentiert werden. Das Konzert steht unter dem Motto „Die besten Hits aller Zeiten“. Das Konzert erklingt am Freitag, 17. August, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

