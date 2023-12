Tanztee mit Andy Berg am 14. Januar ab 15 Uhr im Lesesaal der Wandelhalle Bad Harzburg

Am Sonntag, den 14. Januar 2024 wird von 15 bis 17 Uhr wieder ein Tanztee im Lesesaal der Bad Harzburger Wandelhalle angeboten. Gestaltet wird der Nachmittag von Alleinunterhalter Helmut Lohrberg alias „Andy Berg“, dessen Repertoire sich sehen lassen kann. Schlager, Hits, Oldies, Stimmungs- oder auch Volksmusik – Andy Berg versteht es, sich auf die unterschiedlichen Gästegruppen einzustellen. Der Eintritt für diese Veranstaltung ist kostenfrei. Weitere Auftritte sind am 11. Februar und am 10. März geplant.Weitere Informationen finden Sie unter Tanztee (bad-harzburg.de)