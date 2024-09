Staufenberger Puppentheater am 08. Oktober 2024 um 16:30 Uhr im Freizeitzentrum Harlingerode

Puppentheater für Groß und Klein!Am Dienstag den 08.10.2024 präsentiert das Staufenberger Puppentheater den Klassiker "Der Räuber Hotzenplotz". In einer liebevollen und selbst gestalteten Bühne und mit den klassisch gestalteten Puppen, erleben Kasper und Seppel einen aufregenden Tag. Kasperl und Seppel machen sich auf, die gestohlene Kaffeemühle der Großmutter vom Räuber Hotzenplotz zurückzuholen. Dabei geraten sie in die Hände des bösen Zauberers Petrosilius Zwackelmann und lernen auch die gute Fee Amaryllis kennen.Ein Spaß für Jung und Alt. Die Urgeschichte des Räuber Hotzenplotz von Otfried Preußler das Original vom Thienemann Verlag.Das ca. 60-minütige Stück ist geeignet für kleine und große Kinder ab 4 Jahren. Der Eintritt beträgt 10.-€ pro Person.Die Vorstellung beginnt um 16:30 Uhr im Freizeitzentrum Harlingerode Landstraße 9,38667 Bad HarzburgKarten sind 30 Min. vor Vorstellungsbeginn an der Tageskasse erhältlich.Weitere Informationen zum Stück finden Sie unter www.staufenbergerpuppentheater.de