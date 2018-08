Stadtführung in nostalgischem Gewand

Regelmäßig samstags mit Start um 10 Uhr an der Wandelhalle im Badepark bieten die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg Stadtführungen durch den Ort an. Nicht nur für Gäste ist diese fast zweistündige Tour interessant, da Bad Harzburg sehr viel Sehenswertes und auch Geschichtsträchtiges zu zeigen hat.Zum Salz- und Lichterfest amwird diese Tour von Julika Pritchard, gekleidet als frühere Stadtdame, angeboten. In diesem nostalgischen Gewand wird die Stadtführerin alle Interessierten durch den Ort begleiten.Weitere Informationen sind in der Tourist-Information, Nordhäuser Straße 4, 38867 Bad Harzburg, Telefon (0 53 22) 7 53 30, info@bad-harzburg.de , zu erhalten.