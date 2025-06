Sommer-Matinee am 06. Juli 2025 um 12 Uhr in der Wandelhalle Bad Harzburg

Nach der erfolgreichen Wolfgang Amadeus Mozart Matinee im April laden die beiden Künstler zur musikalisch-literarischen Sommerfrische in die Wandelhalle im Badepark von Bad Harzburg herzlich ein.



Sie präsentieren Gedichte, Lebensbetrachtungen und klassisch-romantische Klaviermusik über den Zauber und die Schönheiten des Sommers.



„Auch das ist Kunst, aus ein paar sonnenhellen Tagen

sich so viel Licht ins Herz zu tragen,

dass, wenn der Sommer längst verweht,

das Leuchten immer noch besteht“

- Johann Wolfgang von Goethe



Für Goethe und andere Autoren wie Hermann Hesse, R.M. Rilke ist es ein großes Geschenk, die Schönheit der Natur im Sommer wahrnehmen zu können, die Farben, die Gerüche, alles in sich liebevoll aufzunehmen.



Der Mensch erstrahlt im Sonnenglanze. Alles ist eins. Das heißt Leben. Schon im Alten Testament steht, dass Freude und Genießen gesund machen: „Ein fröhliches Herz macht den Körper gesund.“



Die Halberstädter Pianistin Olga Bechtold und der Berliner Schauspieler Richard Maschke (jetzt in Bad Harzburg lebend) begründeten im Jahr 2023 die musikalisch-literarische Matinee Reihe in der Wandelhalle.



Ein großer Dank gilt dem großartigen Bad Harzburger Publikum und den wunderbaren MitarbeiterInnen vom Tourismusmarketing Bad Harzburg.



Der Eintritt ist frei, über eine Wertschätzungsgabe freuen sich die Künstler.

(lifePR) (