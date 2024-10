Sehnsuchtsziel Schottland - Die Raue Schönheit Großbritanniens am 29. Oktober um 19:30 Uhr in der Wandelhalle Bad Harzburg

Was für eine großartige Landschaft, denkt sich wohl so mancher Schottlandreisende!



Wer Schottland hört, denkt heute auch sofort an Whisky, Kilts, natürlich Dudelsackspieler und nicht zuletzt an Nessie ein Seeungeheuer im Loch Ness. Die Raue Schönheit am nördlichen Ende Großbritanniens bezaubert mit idyllischen Hügellandschaften, geheimnisvollen Castles, unergründlichen Seen, den Highlands und schroffen Küstenlinien. Die Städte Edinburgh und Glasgow begeistern ebenso wie die Landschaft in den Borders und dies mit aufgeschlossenen Menschen.



Und zu allem immer die unglaublichen Farben.



Denn das schnell wechselnde Wolkenspiel verzaubert die Tage und selbst ein Regenschauer zwischendurch kann dieser Schönheit nichts anhaben. An warmen Sommertagen kann der Reisende schöne Stunden an faszinierenden Stränden verbringen und dabei die reine Luft atmen.



In Schottland vermählt sich eine atemberaubende Natur und Kultur und dies auf eine einzigartige Weise. Kurz gesagt Schottland überrascht Reisende auf jeden Fall mit einer großartigen Landschaft und Langeweile ist hier ein Fremdwort.



