Schnupper-Yoga-Nachmittag für Kinder

Lust auf ein Herbstwochenende im Harz? Bewegen, Sport und Spaß in der Mitte Deines Lebens. Deine Zeit für Dich. Dieses Angebot richtet sich an alle, die Freude an Musik und Bewegung haben. Ein wichtiges Element der Gesundheitsvorsorge ist Sport, denn Sport hat einen positiven Einfluss auf unsere Lebensqualität. In der Gruppe fördert Sport die Gemeinschaft, bringt gute Laune und unterstützt somit unsere Gesundheit. Wohldosierte Übungen unterstützen das Herz-Kreislaufsystem, wichtige Muskelgruppen werden geschult, Kraft und Ausdauer werden trainiert und das Gleichgewicht und die Koordination verbessern sich. Hier steht der Spaß an Bewegung im Vordergrund.



Kinder lieben Yoga mit Spiel, Bewegung und Entspannung. Yoga ist ein wunderbares Angebot, dass Kindern hilft, sich selbst besser wahrzunehmen und mit den Anforderungen, die bereits im Alltag gestellt werden, gut klarzukommen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mit einer Reise durch die Yoga-Welt lernen die Kinder sich zu entspannen, besser mit Stress zurecht zu kommen und gleichzeitig die Aufmerksamkeit und das Konzentrationsvermögen zu schulen.



In den Kinderyogastunden werden die Kinder spielerisch an die Körperübungen herangeführt, die häufig aus der Pflanzen- und Tierwelt stammen. Von den „Katzen und Löwen“ lernen sie, sich geschmeidig und sicher zu bewegen, von der „Schildkröte“ das langsame und tiefe Atmen, von den“ Schmetterlingen“ die Leichtigkeit und Fröhlichkeit und von den “Bäumen“ die Stärke und Stille. Wertschätzung, Freude und ein gutes Miteinander stehen im Mittelpunkt der Yogastunden. Alle Kinder sollen großen Spaß an Bewegung, Yoga und Entspannung haben.



Die Gebühr beträgt 15,00 € pro Kind. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.



Dauer: ca. 1,5 Std.

