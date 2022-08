Salz- und Lichterfest 2022 in Bad Harzburg und 6. Wipfelleuchten

Am 20. und 21. August 2022 erstrahlt Bad Harzburg zum alljährlichen Salz- und Lichterfest wieder im Glanz tausender Lichter. Bad Harzburg feiert den Beginn der Soleförderung im Jahre 1575. Dem Anlass entsprechend verwandelt sich die gesamte Innenstadt am vorletzten Augustwochenende in eine Open-Air-Festmeile mit Livemusik auf verschiedenen Bühnen. Mit dem Festumzug am Samstag können Besucher in die spannende Geschichte der Stadt eintauchen. Am Abend verwandelt sich Bad Harzburg in ein funkelndes Meer aus Kerzen, Lampions und Illuminationen. Natürlich kann das ganze Wochenende über auch ausgiebig getanzt, gespielt und geschlemmt werden – und das alles bei freiem Eintritt. Weiteres besonderes Highlight ist das nunmehr 6. Wipfelleuchten auf dem Baumwipfelpfad Harz, welches am 20. August die Wipfel in besonderem Licht erstrahlen lässt.Die Geschichte Bad Harzburgs ist eng mit der Sole verknüpft. Wie essentiell Salz für den Menschen ist und wichtige Körperfunktionen steuert, ist die Sole quasi Lebensmotor für die Entwicklung der Stadt: Von der Salzgewinnung seit 1575 bis zum Kur- und Bäderbetrieb, der seinen Höhepunkt gegen Ende des 19. Jahrhunderts feierte. Auf dem Salz- und Lichterfest in Bad Harzburg wird diese Geschichte lebendig: Zusammen mit dem beeindruckenden Rahmenprogramm, das Live-Musik, einen Spielpark für Kinder, eine Schlemmer- und Stöbermeile und noch vieles mehr umfasst, lässt Bad Harzburg am 20. und 21. August auch kleine und große Gäste strahlen.Auf der Open-Air-Festmeile in der Innenstadt wird das ganze Wochenende gefeiert und getanzt. Mit verschiedenen Bühnen, zahlreichen Live-Acts und DJs wird hier für jeden Musikgeschmack etwas geboten. Zu den Höhepunkten des Line-ups gehört die große Radio ffn-Party mit bekannten ffn-Moderatoren und ffn-DJ Lars Engel. Los geht’s am Samstag um 19:00 Uhr auf der Bühne im Oberen Badepark. Längst kein Geheimtipp mehr: die Junge-Szene-Bühne am Wilhelmshaven-Dreieck. Als Opening Act rockt unter anderem die Band Stiffler´s Dad die Bühne. Ab 20:45 Uhr legen DJ Airbeck and friends in der Open-Air-Disco für tanzfreudige Party People Hits der 90er auf.Sobald es dunkel wird, entfaltet das Salz- und Lichterfest seine wahre Pracht: „Das Besondere ist jedes Jahr die abendliche Beleuchtung, die die ganze Stadt in eine einzigartige Atmosphäre taucht“, weiß Melanie Jacobs. Der Stadtpark verwandelt sich mit über 15.000 Kerzen, Lampions, Laternen und Flammschalen in ein zauberhaftes Lichtermeer, das Ufer der Radau wird mystisch erhellt und auf dem gesamten Festgelände sind zahlreiche moderne Lichtinstallationen zu finden. Kreative, wandelbare Lichtornamente laden das Publikum zum Mitmachen ein. Zum würdigen Abschluss des Tages malt Bad Harzburg um 22:22 Uhr mit einem spektakulären Feuerwerk dann noch tausende funkelnde Lichter in den Abendhimmel.Zur „blauen Stunde“ erwartet die Besucher beim Wipfelleuchten auf dem Baumwipfelpfad Harz eine eindrucksvolle Licht- und Soundchoreographie. Bereits zum 6. Mal erstrahlen die Wipfel in magischem Glanz. Rauschende Bäume, wandelnde Lichtgestalten in luftigen Höhen und Künstler „Angel Gabriel“. Er verspricht eine clowneske Performance am Vertikaltuch. Angel Gabriel möchte nach einem Arbeitstag auf der Erde in den Himmel zurückkehren und muss entdecken, dass seine Flügel nicht mehr funktionieren. Wird er an sein Ziel gelangen und seine Fähigkeit zu fliegen wiederfinden? Eine poetische Geschichte, mit einer besonderen Beziehung zum Publikum.Der Eintritt kostet 6,00 €. Der Einlass und Ticketverkauf findet direkt an der Krone des Baumwipfelpfades statt.Zusätzlich zum Wipfelleuchten findet das Nachtschweben auf der komplett illuminierten BaummSchwebeBahn statt. „Nachts durch die Wipfel“ können Gäste zum hinteren Ende des Baumwipfelpfades schweben und anschließend den Gang durch die Wipfel genießen. In Kombination mit einer Fahrt mit der Burgberg-Seilbahn, die an dem Tag bis 22.00 Uhr Gäste auf den Burgberg und auch wieder hinunterbefördert, ein Flug mit der BaumSchwebeBahn und einem Besuch des illuminierten Baumwipfelpfades erwartet Gäste ein spektakuläres Erlebnis. Die Tickets für das Dreiergestirn sind ausschließlich online buchbar und kosten 21€ pro Ticket. Die Anzahl verfügbarer Ticketplätze ist auf 120 Stück begrenzt. Buchbar sind sie unter gurado.de/baumschwebebahn-harz.Auch am verkaufsoffenen Sonntag, den 21. August, geht es von 11 bis 18 Uhr mit viel Musik und Programm weiter. Außerdem können Besucher des Salz- und Lichterfestes auf der Stöbermeile in der Schmiedestraße weiter nach großen und kleinen Schätzen suchen. Übrigens finden Genießer (oder auch einfach Hungrige) auf der Schlemmermeile alles, was der Magen begehrt – selbstverständlich das ganze Wochenende. Auf dem Französischen Markt (am Marktplatz/Unterer Badepark) heißt es auch dieses Jahr wieder: „Leben wie Gott in Frankreich“. Und der Spielpark bringt mit seinen Attraktionen von Kletterberg bis Bungee-Trampolin garantiert alle Kinderaugen zum Leuchten.Für eine entspannte An- und Abreise sorgt das P&R System. Besuchern wird geraten, die ausgewiesenen Parkplätze (Rennbahn/Silberbornbad) zu nutzen, um mit dem Shuttleservice in den Festbereich zu gelangen. Die genauen Abfahrtszeiten der kostenlosen Busse sind auf der Internetseite einsehbar. Die Route führt dabei von der Rennbahn/dem Silberbornbad zum Rathaus und entsprechend zurück. Zudem raten die Veranstalter, auf das Mitbringen von Rucksäcken und großen Taschen zu verzichten.Mehr Informationen gibt es unter www.salz-und-lichterfest.de , auf Facebook: www.facebook.com/lichterfestbadharzburg oder unter www.baumwipfelpfad-harz.de