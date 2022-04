Saisonstart im Silberbornbad am 04. Mai 2022

Raus aus der Winterpause, rein ins Wasservergnügen. Am Mittwoch, 04. Mai, eröffnet das Silberbornbad Bad Harzburg seine Hallen-und Freibadsaison. Dann darf wieder täglich bis zum 30. November 2022 geschwommen, geplanscht und entspannt werden. Der Badebetrieb ist montags bis sonntags von 11.00-18.00 Uhr sowie donnerstags von 11.00-20.00 Uhr möglich. Während der Schulferien für Niedersachsen (14.07.-24.08.2022) ist von 10.00-18.00 Uhr geöffnet.In den letzten Wochen wurde in Stand gesetzt, gereinigt, Becken befüllt und das Bad für den Betrieb auf Vordermann gebracht. Nach Durchführung der letzten Arbeiten werden nun die Pforten für Badegäste wieder geöffnet.Das Spaß-und Freizeitbad öffnet erstmals wieder über sieben Monate. Benutzt werden können in den Monaten Mai bis November alle Innenbecken, wie Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbecken, Kinderplanschbecken und Wellnessbecken. Auch ein Außenbecken steht den Badegästen, außer in den Monaten Oktober und November, zur Verfügung. Das Angebot wird in den Sommermonaten Juni, Juli und August um eine großflächige Liegewiese mit sonnigen und schattigen Plätzchen, einem Fun-Becken, einem Kinderplanschbecken, zwei Rutschen, eine davon 50 m, einem Kinderspielplatz sowie Mehrgenerations-Fitnessgeräten erweitert.Für das leibliche Wohl der Gäste wird in der Caféteria des Bades gesorgt. Es finden sich sowohl warme Gerichte, wie die beliebten „Freibadpommes“ und natürlich auch Eis auf der Speisekarte wieder, sodass das gastronomische Angebot einen zusätzlichen Reiz des Silberbornbades ausmacht.Weitere Informationen sind unter Telefon (0 53 22) 7 53 05 zu erhalten bzw. online unter: https://www.bad-harzburg.de/familie-freizeit/silberbornbad/