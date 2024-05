SOPHIA - Single „Wenn es sich gut anfühlt“ (VÖ: 26.04.2024)

„Da gibt’s kein richtig oder falsch! Ich will nur, dass Du weißt –Wenn es sich gut anfühlt, kann es nicht schlecht sein!Niemand auf der Welt weiß, was Dir fehltAlso hör doch einfach auf dein Bauchgefühl!“Mit ihrer neuen Single „Wenn es sich gut anfühlt“ (VÖ: 26.04.2024), liefert SOPHIA ein lyrisches Plädoyer für das oftmals unterschätzte und doch so kraftvolle Bauchgefühl ab und setzt sich auf spielerische, aber zugleich auch einfühlsame Weise mit essentiellen Fragen auseinander, mit denen sich wohl die meisten Menschen früher oder später in ihrem Leben konfrontiert sehen. Der Song „Wenn es sich gut anfühlt“ ist nach „Wie ein Mädchen“ (VÖ: 19.1.2024) und „Roségold“ (VÖ: 01.03.2024 / Offizielles Video ) die dritte Single-Auskopplung und zeigt erneut SOPHIAS besonderes Talent, ihre tiefgründigen Gedanken und Emotionen mit einfachen und doch so wirkungsvollen sprachlichen Bildern zum Ausdruck zu bringen.„Welcher Mensch darf welchen küssen? Und wie lang darf man jemanden vermissen? Wie groß dürfen Träume eigentlich sein? Darf man auch mal neu beginnen – alles wegschmeißen? Auch wenn all die anderen dagegen sind?Diese und weitere Fragen wirft SOPHIA mit ihrer neuen Single auf. Es geht vor allem darum, dass wir unseren eigenen Weg gehen dürfen – unserem Bauchgefühl folgen, um herauszufinden, was wir wirklich wollen und uns am Ende glücklich macht. Niemand kennt uns so gut wie wir selbst und so können auch nur wir selbst die für uns kraftvollsten und weisesten Entscheidungen treffen. Dies erfordert natürlich Mut und Vertrauen. Vertrauen in uns selbst und darauf, dass am Ende alles gut wird, wenn wir uns selbst treu bleiben und auf unser Herz und unsere Intuition hören.Die Botschaft, die die Singer-/ Songwriterin aus Nordrhein-Westfalen mit „Wenn es sich gut anfühlt“ in die Welt hinausschicken möchte, ist denkbar einfach und dennoch so bedeutend: „Wir sollten uns bei wichtigen Entscheidung nicht von äußeren Stimmen verunsichern lassen. Manchmal ist es besser, einfach mal zu machen, anstatt zu viel darüber nachzudenken,“ erklärt SOPHIA. „Das erste Bauchgefühl ist meistens das Richtige – vor allem, wenn sich das auch noch richtig gut anfühlt.“Diese Erkenntnis nimmt sich SOPHIA auch selbst zu Herzen und so ist „Wenn es sich gut anfühlt“ außerdem eine Erinnerung für uns, Dinge, die wir tun zu hinterfragen, vor allem, wenn wir das Gefühl haben, dass sie uns nicht guttun. Es darf einfach und leicht sein. Dieser Aspekt des Songs drückt sich vor allem auch durch die reduzierte und dennoch warme, einnehmende Melodie aus, die sich von Harmonien getragen, wie eine wohlig warme Decke um den Zuhörer legt.SOPHIA beweist mit ihrer neuen Single ein weiteres Mal, dass sie zu Recht zu den vielversprechendsten Nachwuchskünstlerinnen unserer Zeit zählt. Ab Oktober wird sie auf große „Roségold Tour“ gehen und unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt / Main und Stuttgart live zu sehen sein.Weitere Infos unter zu SOPHIA Homepage