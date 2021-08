Rundwanderung mit 3 aussichtsreichen Aufstiegen zu den Hausbergen

Bad Harzburg ist ein idealer Ausgangspunkt um den Harz zu erwandern. Begleitet von erfahrenen Wanderführern lernen Teilnehmer viel über die Natur und die Umgebung kennen. Die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg bieten Gästen und Einwohnern jede Woche die Möglichkeit an einer geführten Stadtwanderung und Wanderung teilzunehmen, um gemeinsam mit erfahrenen Wanderführern Bad Harzburg und die Umgebung zu erwandern. Dabei stehen jeweils zwei unterschiedliche Touren und Ziele auf dem Programm. Start ist vor der Tourist-Information Bad Harzburg, Nordhäuser Str. 4. Festes Schuhwerk und eine der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Kleidung wird allen Teilnehmern empfohlen.



Am Samstag, 04. September 2021 findet eine Rundwanderung mit Reinhard Vierke mit aussichtsreichen Aufstiegen zu den drei Hausbergen inkl. Harzsagenhalle statt. Die Dauer der Wanderung beträgt ca. 3,5 Stunden. Rucksackverpflegung ist erforderlich. Der Treffpunkt für die Wanderung ist um 10.15 Uhr an der Tourist-Information.



Für Gästekarteninhaber kosten alle Wanderungen 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.

