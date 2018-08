Raus aus dem Alltag, rein in die Wanderschuhe

Bewegung in der Natur tut Körper und Geist gut und hilft dabei, neue Energie nach einem langen Tag zu sammeln. Passend dazu bietet Wanderführerin Ines Hohlbein ameine Afterwork-Wanderung unter dem Motto „Freude an der Bewegung“ an. Start ist um 17.30 Uhr am Wandertreff Haus der Natur im Kurpark. Die Teilnehmergebühren betragen je Tour 5,50 €. Weitere Informationen sind bei der Tourist-Information, Nordhäuser Straße 4, Tel. (0 53 22) 7 53 30, info@bad-harzburg.de , zu erhalten.