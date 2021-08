Orgelkonzert mit Kayol Lam (Hongkong / Leipzig) am 06. August

.



Freitag, 6. August, 19:00h



Orgelkonzert mit Kayol Lam (Hongkong / Leipzig)



Die junge Studentin studiert Orgel in der Meisterklasse von Prof. Martin Schmeding in Leipzig. Sie spielt neben Werken von Johann Sebastian Bach virtuose Orgelmusik von Max Reger (Choralphantasie „Ein feste Burg ist unser Gott“ und „Toccata und Fuge“ op. 80) sowie von César Franck (Prelude, Fugue et Variation).

(lifePR) (