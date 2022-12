Öffnungszeiten unserer touristischen Einrichtungen über die Feiertage

Die touristischen Einrichtungen in Bad Harzburg haben über die Weihnachtsfeiertage sowie über Silvester und Neujahr geöffnet. Die touristischen Einrichtungen in Bad Harzburg haben über die Weihnachtsfeiertage sowie über Silvester und Neujahr geöffnet. Sie können wie folgt besucht werden:24./25./26./31. Dezember von 10 bis 13 Uhr01. Januar 2023 geschlossen24. Dezember von 10 bis 13 Uhr25./26. Dezember von 10 bis 17 Uhr31. Dezember von 10 bis 18 Uhr, 23 bis 00:30 Uhr, ab 00:30 bis 02 Uhr nur Talfahrt01. Januar 2023 von 11 bis 17 UhrAm 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie zwischen den Feiertagen fährt die Burgberg-Seilbahn von 10 bis 17 Uhr. Am Silvesterabend fährt die „alte Dame“ von 10 bis 18 Uhr, dann erneut von 23 bis 00:30 Uhr und ab 00:30 bis 02 Uhr nur talwärts. Am Neujahrsmorgen kann ab 11 Uhr eine Fahrt mit der Seilbahn unternommen werden. Ein wichtiger Hinweis für die Nutzung der Seilbahn am Silvesterabend: Das Mitführen von Feuerwerkskörpern in der Seilbahn ist nicht gestattet. Zudem besteht in der Gondel weiterhin Maskenpflicht (ab 18 Jahren).24./25./26./31. Dezember von 10 bis 16 Uhr01. Januar 2023 von 10 bis 16 UhrDer Baumwipfelpfad hat täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Auch an den Feiertagen gibt es keine Abweichungen zu den regulären Winteröffnungszeiten.24. Dezember geschlossen25. Dezember von 13 bis 20 Uhr26. Dezember von 08 bis 20 Uhr31. Dezember geschlossen01. Januar 2023 von 13 bis 20 UhrIn den Saunabereichen ist an allen Tagen Gemeinschaftssauna.24./25./26./31. Dezember von 09:30 bis 13 Uhr01. Januar 2023 von 09:30 bis 13 UhrDer Konzertsaal der Wandelhalle ist aus energetischen Gründen bis Ende März 2023 nicht geöffnet.24./25./26./31. Dezember von 11 bis 16 Uhr01. Januar 2023 von 11 bis 16 UhrDie BaumSchwebeBahn Harz hat täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Witterungsbedingte Änderungen können auftreten.Die Tourist-Information ist unter 05322/75336 oder info@bad-harzburg.de erreichbar. Baumwipfelpfad und BaumSchwebeBahn unter 05322/75333 oder info@bwp-harz.de , bzw. info@baumschwebebahn-harz.de