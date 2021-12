Öffnungszeiten der Tourist-Information, Burgberg-Seilbahn, Baumwipfelpfad und BaumSchwebeBahn über die Feiertage

Die touristischen Einrichtungen in Bad Harzburg haben auch über die Weihnachtsfeiertage sowie über Silvester und Neujahr geöffnet. Sie können wie folgt besucht werden:



Die aktuell geltenden Regelungen finden BesucherInnen auf den entsprechenden Websites der Einrichtungen.



Tourist-Information:



24.Dezember von 10 Uhr bis 13 Uhr

25.Dezember von 10 Uhr bis 13 Uhr

26.Dezember von 10 Uhr bis 13 Uhr

31.Dezember von 10 Uhr bis 13 Uhr

01.Januar geschlossen

02.Januar von 09:30 Uhr bis 14:30 Uhr



Burgberg-Seilbahn:



24.Dezember von 10:00 - 13:00 Uhr

31.Dezember von 10:00 - 18:00 Uhr

01.Januar 2022 von 10:00 - 17:00 Uhr



Am 1. und 2. Weihnachtstag, sowie zwischen den Feiertagen fährt die Burgberg-Seilbahn von 10:00 bis 17:00 Uhr. Am Silvesterabend fährt die „alte Dame“ von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Am Neujahrsmorgen kann bereits ab 10.00 Uhr eine Fahrt mit der Seilbahn unternommen werden.



Baumwipfelfpad Harz:



24.Dezember von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

25.Dezember von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

26.Dezember von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

31.Dezember von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

01.Januar 2022 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr



Der Baumwipfelpfad hat täglich von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. Auch an den Feiertagen gibt es keine Abweichungen zu den regulären Winteröffnungszeiten.



BaumSchwebeBahn Harz:



24.Dezember von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

25.Dezember von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

26.Dezember von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

31.Dezember von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

01.Januar 2022 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr



Die BaumSchwebeBahn Harz hat täglich von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. Witterungsbedingte Änderungen können auftreten.



Die täglichen Öffnungszeiten der BaumSchwebeBahn beginnen ab dem Start der Weihnachtsferien, 23. Dezember 2021.



Am 18. Dezember und 19. Dezember hat sie von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.

