Neujahrskonzert und Filmmusik in der Wandelhalle

27.12.18

Der Neujahrstag startet musikalisch. Der Konzertreigen des Trio Rondo beginnt bereits am Dienstag, den 01. Januar um 11.00 Uhr mit Solist Nikolay Tcherkin. Präsentiert werden Walzer und Polkas von Johann Strauß und Franz Lehár sowie weitere bekannte Klassiker u.a. von Mozart.



Das Konzert unter dem Titel ,,Filmhighlights“ erklingt am Freitag, 04. Januar, um 19 Uhr. Freuen dürfen sich Gäste auf Songs aus „Dornenvögel“, „Symphonie aus Gold“, „Der dritte Mann“, „Game of Thrones“, „Fluch der Karibik“, „Der Pate“, „Love Story“, welche wiederum vom Trio Rondo mit Unterstützung von Nikolay Tcherkin als Solist, beim Freitagabend-Konzert in der Wandelhalle Bad Harzburg präsentiert werden. Der Eintritt ist frei.

