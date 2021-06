Neue Webcam auf dem Burgberg

Seit heute ist eine neue Webcam (Livestreamingtool) in Bad Harzburg verfügbar, die auf der Seite https://www.bad-harzburg.de/service/bad-harzburger-webcam/ abrufbar ist. Installiert wurde sie von den Betreibern der BaumSchwebeBahn Bad Harzburg GmbH gemeinsam mit dem Stadtmarketing Bad Harzburg.Fortan sendet die Webcam Livebilder in bewegter Form vom Startturm der BaumSchwebeBahn mit Blick Richtung Brocken sowie Antoniusplatz.Das Tool wird über die Firma Livespotting Videomarketing angeboten, u.a. bekannt aus den Alpenregionen, die Livebilder von Berggipfeln senden.Der Burgberg reiht sich in prominente Gesellschaft, wie Norddeich, Borkum oder auch Lindau am Bodensee ein.Das Stadtmarketing und auch die Betreiber der BaumSchwebeBahn freuen sich über das neue Angebot sowie den nun möglichen Livebildern von ihrem Hausberg.