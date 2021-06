Nachts in den Wipfeln, Sonnenaufgang auf dem Baumwipfelpfad Harz

Erleben Sie den Zauber der Wipfel im Wechsel der Jahreszeiten Erfahren Sie mehr über die Zusammenhänge in der Natur - lauschen sie den Stimmen der Nacht – vielleicht begenen uns ja ein paar Nachtschwärmer bei unserer abendlichen Runde auf dem Baumwipfelpfad.



Ein Angebot von GPS Erlebniswanderungen Michael Schaschek in Zusammenarbeit mit den Niedersächsischen Landesforsten – Waldpädagogikzentrum Harz



Preise inkl. Eintritt 14,00 € und 12,00 € für Kinder/Jugendliche



Führung unter Einhaltung der jeweils gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen ANMELDUNG vorab mit gültiger Mailadresse und Telefonnummer jeweils pro Teilgruppe erforderlich!!! Mindestteilnehmerzahl 10 Personen, maximale Teilnehmerzahl 25 Personen



Freitags 20:00 Uhr – Preise incl. Eintritt 14,-- Erwachsene und 12,-- Euro Kinder/ Jugend



25.06. 09.07. und 23.7. 20.08.



03.09. und 17.09. 1.10. und 15.10. und 29.10.2021



„Wenn der Tag erwacht – Sonnenaufgang in den Wipfeln erleben“



Die Wipfel im beginnenden Tageslicht erleben – eine ganz interessante Variante des Wipfelbesuches. Starten sie in der „blauen Stunde“ bevor der Tag offiziell erwacht. Erfahren Sie einiges über die Flora und Fauna im Kalten Tal. Erleben Sie die erwachenden Sänger der Vogelwelt in einer bezaubernden Umgebung und genießen sie es, wenn die Sonne über dem kalten Tal erwacht.



Ein Angebot von GPS Erlebniswanderungen – Michael Schaschek (Zertifizierter Waldpädagoge) in Zusammenarbeit mit dem Baumwipfelpfad Harz und den niedersächsischen Landesforsten – Waldpädagogikzentrum Harz.



Samstag 26.06.2021, 10.7.21 sowie 21.08. und 18.09.2021



Start jeweils 04:30 Uhr



Preise incl. Eintritt 14,-- Erwachsene und 12,-- Euro Kinder/ Jugend Führung unter Einhaltung der jeweils gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen ANMELDUNG vorab mit gültiger Mailadresse und Telefonnummer jeweils pro Teilgruppe erforderlich!!!



Mindestteilnehmerzahl 10 Personen, maximale Teilnehmerzahl 25 Personen



Diese Führung ist nach Absprache und Verfügbarkeit auch an weiteren Terminen für Gruppen buchbar. Die Kosten für Sondertermine erhalten Sie auf Anfrage.



„Märchenhafte Wipfel“



Natur- und Waldmärchen in den Wipfeln lauschen – nicht nur ein Erlebnis für Kinder! Warum hat die Erle schwarze Knospen oder verliert die Lärche Ihre Nadeln? Kann die Douglasie nachts wirklich nicht schlafen und warum sind Buchen und Buschwindröschen gute Freundinnen? Was suchen Wildschweine im Waldboden? Die Antwort auf diese Fragen gibt uns die Welt der Naturmärchen. Vielleicht erzählt uns ja auch eine alte Fichte aus Ihrem Leben?



Lassen Sie sich ein, auf unserer kleinen Runde in die Zauberwelt der Wipfel in die mystische Welt der Märchen abzutauchen, als unsere Bäume z.B. noch sprechen konnten. Ein kleiner Ausflug in die Welt der Reime rundet dieses Erlebnis ab.



Termine:



Freitag 09.07.; 20.08. und 03.09.2010 jeweils 17:00 oder 18:00 Uhr Abhängig von jeweils aktuellen Regelungen



Ein Angebot von GPS Erlebniswanderungen – Michael Schaschek (Zertifizierter Waldpädagoge) in Zusammenarbeit mit dem Baumwipfelpfad Harz und den niedersächsischen Landesforsten – Waldpädagogikzentrum Harz.



Preise incl. Eintritt 14,-- Erwachsene und 12,-- Euro Kinder/ Jugend



Führung unter Einhaltung der jeweils gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen ANMELDUNG vorab mit gültiger Mailadresse und Telefonnummer jeweils pro Teilgruppe erforderlich!!!



Mindestteilnehmerzahl 10 Personen, maximale Teilnehmerzahl 25 Personen



Diese Führung ist nach Absprache und Verfügbarkeit auch an weiteren Terminen für Gruppen buchbar. Die Kosten für Sondertermine erhalten Sie auf Anfrage.



Bei allen Führungen zusätzliche Registrierung mit Corona Warn App oder Luca App möglich



Nachts in den Wipfeln - Winteredition „Wipfelglüh’n“



Erleben Sie den Zauber der Wipfel im Wechsel der Jahreszeiten. Erfahren Sie mehr über die Zusammenhänge in der Natur - lauschen sie den Stimmen der Nacht – auch wenn unsere Nachtschwärmer ihre Winterquartiere aufgesucht haben - unsere abendliche Runde auf dem Baumwipfelpfad Bad Harzburg hat auch zu dieser Jahreszeit Ihren speziellen Reiz. Und wenn das Kalte Tal seinem Namen alle Ehre macht – hilft uns ein wärmender winterlicher Apfelpunsch „mit oder ohne Gehalt“ sicher das Ambiente zu genießen.



Ein Angebot von GPS Erlebniswanderungen Michael Schaschek in Zusammenarbeit mit den Niedersächsischen Landesforsten – Waldpädagogikzentrum Harz und dem Baumwipfelpfad Harz.

Preise incl. Eintritt und Getränk 16,-- Erwachsene und 14,-- Euro Kinder/ Jugend



Führung unter Einhaltung der jeweils gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen ANMELDUNG vorab mit gültiger Mailadresse und Telefonnummer jeweils pro Teilgruppe erforderlich!!!



Mindestteilnehmerzahl 10 Personen, maximale Teilnehmerzahl 25 Personen



Diese Führung ist nach Absprache und Verfügbarkeit auch an weiteren Terminen für Gruppen buchbar. Die Kosten für Sondertermine erhalten Sie auf Anfrage.



Freitag: jeweils 19 Uhr



12.11.und , 26.11. 03.12. und 17.12. 2021

