„Monsieur Fontane“ – Nur der Irrtum ist das Leben

Theodor Fontane, der preußische Hugenotte (1819-1898) hat uns eine schier unglaubliche Fülle an Balladen, Briefen, Prosa und journalistischer Arbeit hinterlassen. Fontane war ein markanter Charakter und ein bürgerlicher Autor, der schon frühzeitig durch seine prägnanten Balladen wie „Herr Ribbeck von Ribbeck im Havelland“, „Die Brücke am Thay“ oderauch „Tod in Afghanistan“ bekannt wurde. Es entstanden Marksteine deutscher Literatur wie die Romane Effi Briest, Frau Jenny Treibel, Irrungen und Wirrungen, der Stechlin und vieles mehr. Als aufmerksamer Zeitzeuge und Gestalter des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens im 19.Jahrhundert besaß Theodor Fontane die herausragende Fähigkeit, die Geschehnisse hellsichtig zu deuten und dafür bis heute gültige Worte und Bilder zu finden. Die drei Schauspieler und Musiker Nicole Lengenberg, Richard Maschke und Roger Döring laden Sie herzlich zu einem spannenden literarisch-musikalischen Streifzug durch Fontanes Leben ein, dem „Apotheker, der, anstatt von einer Apotheke, von der Dichtkunst leben wollte.“Nicole Lengenberg: Sprecherin und GesangRichard Maschke: Sprecher und GitarreRoger Döring: Sprecher und Saxophone, KlarinetteDer Eintritt für diese Veranstaltung ist kostenfrei, es wird um Spenden gebeten.Weitere Infos unter Literarisch-musikalischer Streifzug durch Fontanes Leben (bad-harzburg.de)