Matineereihe in der Wandelhalle Bad Harzburg am 07. April 2024 um 11:30 Uhr

"Frühlingsdüfte" - Endlich Frühling! Matinee in der Wandelhalle von Bad Harzburg mit Olga Bechtold am Flügel und Richard Maschke (Rezitation). Nicht nur der April, macht was er will... Der Frühling bringt die ersten warmen Sonnenstrahlen, die kahlen Bäume schmücken sich mit zartgrünen Blättern und die ersten Blumendüfte erfreuen das Gemüt. Die Seele atmet auf und zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Der chilenische Dichter Pablo Neruda schrieb über den Frühling: Man kann alle Blumen abschneiden, aber nicht verhindern, dass der Frühling kommt. Texte von Eduard Möricke, Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, Else Lasker-Schüler, Sarah Teasdale, Theodor Fontane u.v.a. Klaviermusik von Peter Tschaikowski, Edward Grieg, Frederic Chopin und Felix Mendelssohn-Bartholdy.



Einlass ist ab 11.00 Uhr. Der Eintritt für diese Veranstaltung ist kostenfrei, über eine Wertschätzungsgabe freuen sich die Künstler.



Es geht weiter in 2024! Die Schauspieler und Musiker um Richard Maschke hatten im letzten Jahr die neue Matineereihe in der Wandelhalle von Bad Harzburg mit „Monsieur Fontane - Nur der Irrtum ist das Leben“ und mit dem Rainer Maria Rilke Programm „Ich liebe diese Stunde“ erfolgreich eröffnet. Das stets ausgebuchte Haus und das begeisterte Publikum ermutigten die Macher, in diesem Jahr vier musikalisch-literarische Matineen zu produzieren und damit die Tradition der musikalisch-literarischen Matineen wieder zum Erblühen zu bringen.



Am 7. April Frühlingsdüfte - Endlich Frühling! Lyrik, Prosa und Klaviermusik.



Am 7. Juli Ludwig van Beethoven - Klaviermusik, Briefe, biografische Prosa, Gedichte deutscher Klassik und Romantik.



Am 18. August Heinrich Heine - „Ich bin der Allernärrischste“, Klaviermusik der Heine Zeit, Lyrik, Prosa, Briefe.



Am 20. Oktober Wilhelm Raabe - Lyrik, Prosa, Briefe und Klavierkompositionen des 19. Jahrhunderts.

