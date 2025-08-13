Matinee am 31. August um 12 Uhr in der Wandelhalle Bad Harzburg
„Französische Impressionen“
Auf dem Programm stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Maurice Ravel und César Franck, interpretiert von der Violinistin Antonela Ionita und der Pianistin Olga Bechtold. Antonela Ionita ist stellvertretende Konzertmeisterin bei den „Harzer Sinfoniker“ am Harzer Theater. Olga Bechtold ist Pianistin und Organistin aus Halberstadt. Sie unterrichtet an der Kreismusikschule Harz. Dem Bad Harzburger Publikum ist sie schon längst bekannt durch die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Richard Maschke, mit dem sie erfolgreiche Matinee-Reihe in der Wandelhalle aufgebaut hat. Die beide Musikerinnen verbindet die Leidenschaft zu der Kammermusik und jahreslange Freundschaft. Das Duo verspricht ein fein abgestimmtes Zusammenspiel und eine stimmungsvolle Reise durch Klangwelten zwischen Klassik und Impressionismus. Ein musikalischer Genuss zur Mittagszeit – kunstvoll, inspirierend und einfühlsam.
Der Eintritt ist frei, über eine Wertschätzungsgabe freuen sich die Künstler.