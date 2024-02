Magisches Wanderabenteuer zum Molkenhaus

Geführte Rückwanderung um 19:00 Uhr

Das Molkenhaus Bad Harzburg freut sich, die Fortsetzung seiner legendären Winterwanderungsserie anzukündigen: Teil 2 des Wanderabenteuers Molkenhaus, daswird. Dieses besondere Ereignis verspricht ein Naturerlebnis der Extraklasse, das sowohl die Herzen von Naturliebhabern als auch von Abenteuersuchenden höherschlagen lässt.Die Wanderung beginnt umund führt die Teilnehmer/innen durch die atemberaubende Winterlandschaft des Nationalparks Harz. Ein stimmungsvoller Nachmittag mit einem warmen Glühwein oder Kinderpunsch setzt den Startpunkt für ein Abenteuer, das alle Sinne berührt. Das Highlight des Tages wird eine fachkundige Wildtierfütterung sein, begleitet von einem inspirierenden Vortrag eines Nationalpark-Rangers. Dies bietet nicht nur einen seltenen Einblick in das Leben der Wildtiere des Harzes, sondern unterstreicht auch die Bedeutung des Naturschutzes in dieser Region. Das Molkenhaus verwöhnt seine Gäste anschließend mit einem rustikalen Mahl, das keine Wünsche offenlässt. Von Harzer Wurstspezialitäten bis zu vegetarischen Leckerbissen – für nur 19,50 € erhalten die Teilnehmer/innen ein All-inclusive-Paket, das sowohl den Gaumen als auch den Geist nährt.Die Anzahl der Plätze für dieses exklusive Event ist begrenzt, um eine persönliche und gemütliche Atmosphäre zu gewährleisten. Daher wird eine frühzeitige Reservierung empfohlen. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 05322/5536837 melden oder eine E-Mail an kontakt@molkenhaus-harzburg.de senden, um ihre Teilnahme zu sichern.Das Molkenhaus Bad Harzburg und seine Partner sind stolz darauf, ein Erlebnis zu bieten, das über eine einfache Wanderung hinausgeht. Es ist eine Ode an die Schönheit der Natur, eine Feier der Gemeinschaft und ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz.Für weitere Informationen und um Ihr Abenteuer zu buchen, besuchen Sie bitte unsere Website: molkenhaus-harzburg.de