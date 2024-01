Magische Winterwanderung zum Molkenhaus mit Wildtierfütterung

Das Molkenhaus Bad Harzburg kündigt eine geführte Winterwanderung an, die Naturliebhaber und Abenteuersuchende in die malerische Landschaft des Nationalparks Harz entführt. Diese besondere Veranstaltung findetstatt und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmer/innen.Die Wanderung startet. Teilnehmer/innen können sich auf einen stimmungsvollen Nachmittag freuen, der mit einem wärmenden Glühwein oder Kinderpunsch beginnt. Im Anschluss an die Wanderung erwartet die Gäste ein à la carte Essen und Trinken im Molkenhaus sowie ein informativer Vortrag über die Wildtiere des Harzes.Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos. Interessenten werden gebeten, ihre Plätze im Voraus zu reservieren, um sicherzustellen, dass sie an diesem einzigartigen Naturerlebnis teilnehmen können. Für Reservierungen können Interessierte die Telefonnummer 05322/5536837 nutzen oder eine E-Mail an kontakt@molkenhaus-harzburg.de senden.Das Molkenhaus und seine Partner freuen sich darauf, Gäste aus nah und fern willkommen zu heißen und ein Bewusstsein für die Schönheit und Bedeutung der Harzer Wildtiere zu schaffen. Dieses Event ist mehr als nur eine Wanderung – es ist eine Feier der Natur und der Gemeinschaft, die sie schätzt und schützt.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://molkenhaus-harzburg.de/