Ludwig van Beethoven – Matinee

Der 1770 in der kurfürstlichen Residenz Bonn geborene Ludwig van Beethoven galt schon früh als hochbegabter Pianist und Kapellmeister. Seit dem Jahre 1792 lebte Beethoven in Wien und führte die Epoche der Wiener Klassik zu ihrer höchsten Entwicklung und bereitete der Musik der Romantik den Weg. Als er im Jahre 1827 in Wien starb, hinterließ er der Welt ein geniales kompositorisches Kunstwerk. Er schrieb: Ich habe niemals daran gedacht, für den Ruf und die Ehre zu schreiben: Was ich auf dem Herzen habe, muss heraus, und darum schreibe ich. Ich schließe meine Augen in der gesegneten Gewissheit, dass ich einen Lichtstrahl auf der Erde hinterlassen habe.



Die Halberstädter Pianistin Olga Bechtold und der Bad Harzburger/Berliner Schauspieler Richard Maschke zeigen Ludwig van Beethovens ganz persönliche Seite, seine innersten Gedanken, Gefühle, die in seinen Schriften und in seinen Kompositionen authentisch zum Ausdruck kommen. Klassische Gedichte seiner literarischen Wegbegleiter Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller und Friedrich Hölderlin komplettieren die sommerliche Matinee. Das Publikum kann sich anhand der Briefwechsel des Meisters an dem ernsten und auch dem heiteren Menschen und Künstler Ludwig van Beethoven erfreuen. Viel Vergnügen!



Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 11:00 Uhr.



Über eine Wertschätzungsgabe freuen sich die Künstler!

