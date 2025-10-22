Laubfärbung am Braunschweiger Weg

Bad Harzburg ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Harz zu erwandern Wenn der Herbst sich langsam dem Ende entgegenneigt und es allmählich zur Winterzeit übergeht, lockt eine Wanderung in und um Bad Harzburg, um die letzten Bäume mit Laubfärbung bei kühler und klarer Luft entdecken zu können sowie die wunderschöne Landschaft zu genießen.



Begleitet von erfahrenen Wanderführern lernen Teilnehmer/innen viel über die Natur und die Umgebung kennen. Die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg bieten Gästen und Einwohnern jede Woche die Möglichkeit, an einer geführten Stadtwanderung und Wanderung teilzunehmen, um gemeinsam mit erfahrenen Wanderführern Bad Harzburg und die Umgebung zu erwandern. Dabei stehen jeweils unterschiedliche Touren und Ziele auf dem Programm. Start ist vor der Tourist-Information Bad Harzburg, Nordhäuser Str. 4. Festes Schuhwerk und eine der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Kleidung wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern empfohlen.



Am Samstag, den 01. November 2025, lädt Wanderführerin Sonja Vierke zu einer etwa 10 km langen Wanderung ein.

Die Tour führt zunächst über das Lange Tal hinauf zum Molkenhaus (Stempelstelle HWN 169). Weiter geht es über den Braunschweiger Weg mit schönem Blick auf den Laubwald. Der Rückweg verläuft über das Eckertal und die Luisenbank.

Die Wanderung dauert etwa 4 Stunden. Rucksackverpflegung wird empfohlen.



Treffpunkt ist um 10:15 Uhr an der Tourist-Information.



Für Gästekarteninhaber kosten alle Themenwanderungen jeweils 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.

