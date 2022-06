Lachyoga am 29. Juni 2022

Lachyoga überträgt in Minutenschnelle eine herzliche und fröhliche Stimmung bei allen Anwesenden

Es kann aktiv teilgenommen oder nur amüsiert zugeschaut werden

Eine Teilnahme empfiehlt sich in jedem Alter, es gibt zusätzlich Varianten für weitere Zielgruppen, wie beispielsweise Kinder und Sportler/innen

Lachyoga ist auch im Sitzen möglich

Amgeht es umzum Lachen in den Bad Harzburger Kurpark mit einem Lachyoga-Angebot. Treffen ist am Tretbecken, die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist vorab bei Herrn Wiemann erforderlich. Die Organisatoren bitten um Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.Beim Lachyoga geht es um eine neue Art des Yoga, dem Hasya Yoga, zu Deutsch: Lachyoga, erfunden von dem indischen Arzt Dr. Kataria. Dieser startete mit nur 5 Personen beim 1. Lachyoga-Treffen im Jahre 1995. Mittlerweile hat sich diese neue Form in vielen Städten prächtig entwickelt und somit fest etabliert.Die ausgebildete Lachyoga-Prädokologin, Andrea Anderseck, und Organisator, Heinz Wiemann, präsentieren das Lachyoga aus Überzeugung und Begeisterung. So werden im Juni und Juli wieder wöchentlich am Mittwoch Termine im Bad Harzburger Kurpark angeboten.Zu den positiven Einflüssen des LachyogasAnmeldung und weitere Informationen:Heinz Wiemann, Organisator,Franz-Zobel Str.19, in 38259 Salzgitter-Bad, Tel.: 0171/539 47 99