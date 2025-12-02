Kontakt
Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg GmbH Nordhäuser Straße 4 38667 Bad Harzburg, Deutschland http://www.bad-harzburg.de
Ansprechpartner:in Frau Gioia Otte +49 5322 75314
Kurzwanderung

Wanderangebot der KTW Bad Harzburg

Bad Harzburg ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Harz zu erwandern. Besonders im Dezember, in der Weihnachtszeit, wenn mit etwas Glück durch schneebedeckte Landschaften gewandert werden kann.

Begleitet von erfahrenen Wanderführern lernen Teilnehmer/innen viel über die Natur und die Umgebung kennen. Die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg bieten Gästen und Einwohnern jede Woche die Möglichkeit, an einer geführten Stadtwanderung und Wanderung teilzunehmen, um gemeinsam mit erfahrenen Wanderführern Bad Harzburg und die Umgebung zu erwandern. Dabei stehen jeweils unterschiedliche Touren und Ziele auf dem Programm. Start ist vor der Tourist-Information Bad Harzburg, Nordhäuser Str. 4. Festes Schuhwerk und eine der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Kleidung wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern empfohlen.

Am Freitag, den 05. Dezember 2025 lädt Wanderführer Wolfgang Schmidt zu einer rund 2,5- stündigen Kurzwanderung über den Stadtteil Bündheim zum Café Winuwuk ein.

Treffpunkt ist um 15.00 Uhr an der Tourist-Information.

Für Gästekarteninhaber kosten alle Themenwanderungen jeweils 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.

