Wir sind ein gemischter Chor mit ca. 60 Mitgliedern und unser Repertoire umfasst Volkslieder, Operetten, Opern, Musicals, geistliche Musik, moderne Chorsätze und Popmusik. Wir sind sehr gesellig und freuen uns auf unser Konzert in der Wandelhalle von Bad Harzburg. Für unseren Auftritt unter der Leitung unseres Chorleiters Thorsten Schäffer werden wir ein kurzweiliges und frisches Programm zusammenstellen, welches hauptsächlich aus Popmusik besteht, z.B. Mr. Sandman, Ich wollte nie erwachsen sein, An jenem Tag, Wo meine Sonne scheint, The Lion Sleeeps Tonight.Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link der Chorgemeinschaft Aufderhöhe: https://chorgemeinschaft-aufderhoehe.de/