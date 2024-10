„Kleine Auszeit – Yoga und Wald“ vom 25. – 27. Oktober 2024

Im Oktober findet ein dreitägiges Kursprogramm in der Bad Harzburger Sole-Therme statt. Dieser Kurs vereint unterschiedliche Arten des Yoga, Entspannungsübungen sowie kurze Wanderungen durch den Wald miteinander.Das Kursprogramm ist wie folgt aufgebaut:Freitag, 25.10.:15:00 bis 17:00 Uhr - Hatha-Yoga und anschließenden EntspannungsübungenSamstag, 26.10.:10:30 bis 12:30 Uhr - Waldspaziergang mit Übungen und anschließender Einkehr13:00 bis 14:30 Uhr – Yin-YogaYin-Yoga beschreibt die sanfte Art, Sehnen, Muskeln und Faszien zu dehnen. Die Positionen werden längere Zeit gehalten und gehen dadurch tiefer in das Bindegewebe. Der Fokus dieser Art von Yoga liegt in der ruhigen, passiven Ausführung der Asanas.Sonntag, 27.10.:10:30 bis 12:00 Uhr - Faszien-Yoga und anschließende EntspannungsübungenEine Anmeldung ist am Kassentresen im Eingangsbereich der Sole-Therme oder telefonisch unter der Telefonnummer 05322/75 360 erforderlich.Die Teilnahmegebühr beträgt 110,00 € pro Person inklusive freiem Eintritt in der Bad Harzburger Sole-Therme mit Sauna-Erlebniswelt an einem der drei Kurstage.Weitere Informationen sind unter Telefon (0 53 22) 75 360 zu erhalten, bzw. online unter: https://www.bad-harzburg.de/wellness-gesundheit/wellness-massagen-physio-kurse/