Geschichten sind lebendig und bleiben in Erinnerung, genau diesen Aspekt macht sich Historiker und Verleger Dr. Thomas Dahms zu nutzen und veröffentlicht seit 2013 Geschichtscomics aus der Region. Nun auch aus Bad Harzburg. „Hickhack um die Harzburg“ lautet der Titel des neuesten Werkes in dem sich alles um Heinrich IV aber auch die Harzburg dreht. Die Leser erfahren auf unterhaltsame und eindrucksvolle Weise, wie Heinrich IV über 40 Jahre lang regierte, die Harzburg zu einem Symbolort deutscher Geschichte wurde und der „Gang nach Canossa“ die Welt erzittern ließ. „Zudem machen zwei Besonderheiten die Geschichte aus. Zum einen, dass der König sich mit dem Papst anlegt, zum anderen aber auch, dass es zum ersten Mal gleich zwei Gegenkönige gibt“, so Dahms.



Seit 2013 hat Dr. Thomas Dahms mit seinem Ostfalia-Verlag eine ganze Reihe von Comics unter dem Namen „Deutsche Geschichte im Comic“ herausgegeben. Dabei steht vor allem die Zeit vom 10. bis 12. Jahrhundert im Mittelpunkt. Sein Anliegen ist es sowohl Jung als auch Alt anzusprechen und Historie auf originelle und lehrreiche Weise näherzubringen. Die Bücher seines Verlages schreibt Dahms alle selber, illustriert wurde der neue Harzburg-Comic, wie auch schon der Goslar-Comic, von Karsten Mentzendorf.



Mit der Idee ein Comic zu entwickeln, in dem Bad Harzburg und seine Geschichte im Mittelpunkt steht, stieß der Verleger beim Stadtmarketing gleich auf Begeisterung. 1000 Exemplare wurden nun am vergangenen Donnerstag vom Ostfalia Verlag an das Stadtmarketing überreicht und können somit ab sofort käuflich erworben werden. Um eine ganze Schulklasse mit einer Leihgabe ausstatten zu können, wurden 25 Werke als Spende an die Stadtbücherei weitergegeben. Zusätzlich dazu können Ausschnitte aus dem Comic im kleinen Museum an der Bergstation der Burgberg-Seilbahn betrachtet werden.



Erhältlich ist der Comic unter anderem in der Buchhandlung am Schloss, Tourist-Information Bad Harzburg sowie im Service-Büro zum Preis von 14,90 €.

