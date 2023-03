„Heimspiel Wissenschaft“ mit Dr. Monika Pleyer lädt zum Gespräch über aktuelle Demenz-Forschung ein

Wie sprechen demente Menschen über sich und ihre Krankheit? Wie sprechen Nichtdemente über Demente? Und welche Auswirkungen hat das auf unser Bild der Krankheit und der Kranken? Denn: Über Demenz und Menschen mit Demenz wird viel gesprochen. Verbreitet ist häufig die Vorstellung, dass Menschen mit Demenz vergesslicher werden und es für sie immer schwieriger wird, am „normalen“ Alltag und Leben teilzunehmen. Viel weniger denken wir darüber nach, wie wir im Alltag über Demenz und unsere Angehörigen mit Demenz reden und was für eine Wirkung das auf uns, auf Demente und auf andere hat.Das untersucht Monika Pleyer mit ihrer Forschung an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und stellt die Frage, ob es „bessere“ oder „schlechtere“ Wege gibt, über Demenz zu sprechen. Sie ist geboren und aufgewachsen in Bad Harzburg und erzählt dort in ihrem Vortrag über ihre Forschung, was sich daraus für uns ergeben könnte und warum sie daran forscht. Im Anschluss beantwortet Dr. Pleyer die Fragen des Publikums und steht für eine Diskussion zur Verfügung. Der Eintritt ist frei und es wird zu einem kleinen Umtrunk geladen.Die Veranstaltung ist Teil der bundesweiten Reihe „Heimspiel Wissenschaft“, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihre ländlichen Heimatorte bringt. Dort erzählen sie, worüber, wie und warum sie forschen und was das mit unser aller Leben zu tun hat. Sie beantworten Fragen und diskutieren mit ihren Gästen. Eingeladen sind alle, die das Thema spannend finden – ganz ausdrücklich auch Menschen, die mit wissenschaftlicher Forschung im Alltag normalerweise wenig oder nichts zu tun haben. Auch Fragen und Wünsche der Bevölkerung an die Forschung allgemein werden diskutiert.Mit „Heimspiel Wissenschaft“ wird Wissenschaft und Forschung in der Kneipe um die Ecke, im Gemeindehaus, im Vereinsheim oder auf dem Dorfplatz greifbar. „Heimspiel Wissenschaft“ ist ein Verbundprojekt der Hochschulrektorenkonferenz, der Wissenschaftskommunikationsagentur con gressa und dem #WisskommLab an der Universität Heidelberg. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Initiative „Wissenschaftsjahre“ gefördert.Adresse Veranstaltungsort:Trink- und WandelhalleIm Badepark38667, Bad HarzburgWeitere Informationen zum Projekt „Heimspiel Wissenschaft“: https://heimspiel-wissenschaft.de/... Ziel der Initiative „Wissenschaftsjahre“ ist es, den gesellschaftlichen Dialog über Forschung zu befördern. Im Mittelpunkt stehen hierbei jährlich wechselnde, fächerübergreifende Themen. Zahlreiche Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft unterstützen das Jahr mit eigenen Aktivitäten. Das Motto des Wissenschaftsjahrs 2023 lautet „Unser Universum“. Weitere Informationen zu den Aktivitäten finden Sie unter https://www.wissenschaftsjahr.de/... . Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog (WiD).