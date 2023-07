Happy Saturday Waldbaden

Hast Du Lust Deine Alltagsgedanken und Routinen hinter Dir zu lassen und tief in die Atmosphäre einzutauchen? Deinen Geist zur Ruhe zu bringen und ganz bei Dir anzukommen? Dich mit der Natur zu verbinden und ganz im Hier und Jetzt zu sein?Dann komm mit auf eine Reise in den Wald, zu Dir selbst und spüre, wie sich alles verbindet und zur Ruhe kommen darf.Wenn Du Lust hast, den Wald auf eine andere Art und Weise zu erkunden und neue Erfahrungen zu sammeln, dann melde Dich unteroder unter info@harz-happiness.de an und sichere Dir Deinen Platz.Achtsamkeits- und Meditationsübungen in Verbindung mit dem WaldWetterfeste Kleidung, trittfestes Schuhwerk und etwas zum Trinken, ggf. einen kleinen SnackTouristeninfo, Bad Harzburg, Nordhäuserstraße 4, 38667 Bad HarzburgSo. 23.07.2023 - 10.00 - 14.00 UhrSa. 19.08.2023 - 10.00 - 14.00 UhrSa. 09.09.2023 - 10.00 - 14.00 UhrSa. 30.09.2023 - 10.00 - 14.00 UhrSa. 14.10.2023 - 10.00 - 14.00 Uhr44,00€10 Personen