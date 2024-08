Gesundheitswanderung über die Säperstelle und um den Eichenberg „Bewegung im Alltag“

Wandern kann vielfältig zu unserem Wohlergehen beitragen.



Ganz nach der Devise „Das Wandern ist des Müllers Lust“!



Besonders positiv wirkt sich das Laufen auf das Herz aus. Es verringert das Risiko von Herz- und Kreislauferkrankungen und der Spaß an der Bewegung in der Natur kommt von allein.



Beim Wandern wird Stress abgebaut und eine erholsame Nachtruhe ist so gut wie gesichert.



Kommen Sie mit auf eine Gesundheitswanderung und erfahren Sie mehr über dieses Thema!



Am Freitag, 16. August 2024, wird eine Gesundheitswanderung über die Säperstelle und um den Eichenberg angeboten. Die Dauer der Wanderung beträgt ca. 2,5/3 Stunden.



Der Treffpunkt für die Wanderung ist um 10:00 Uhr an der Bergstation der Burgberg-Seilbahn.



Anmeldungen bei Gesundheitswanderführerin Ines Hohlbein sind bis einen Tag vorher erbeten: 0170/4310437.



Für Gästekarteninhaber kosten alle Themenwanderungen jeweils 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.

