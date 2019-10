Pressemitteilung BoxID: 771664 (Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg GmbH)

Gästewanderung und Wanderung zum Schwalbennest

Wöchentliches Wanderangebot der KTW Bad Harzburg

Bad Harzburg ist ein idealer Ausgangspunkt um den Harz zu erwandern. Begleitet von erfahrenen Wanderführern lernen Teilnehmer viel über die Natur und die Umgebung kennen. Die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg bieten Gästen und Einwohnern jede Woche die Möglichkeit an einer geführten Wanderung teilzunehmen um gemeinsam mit erfahrenen Wanderführern Bad Harzburg und die Umgebung zu erwandern. Dabei stehen jeweils zwei unterschiedliche Touren und Ziele auf dem Programm. Start ist immer am Wandertreff vor dem Haus der Natur im Kurpark. Festes Schuhwerk und eine der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Kleidung wird allen Teilnehmern empfohlen.



Am Montag, 21. Oktober, begibt sich ein erfahrener Wanderführer mit den Teilnehmern auf eine 2,5-stündige Gästewanderung. Eine Einkehr (ca. 45 Minuten) ist eingeplant. Start ist um 13:15 Uhr am Wandertreff beim Haus der Natur.



Am Donnerstag, 24. Oktober führt die Wanderung mit einem erfahrenen Wanderführer zum Schwalbennest. Die Dauer beträgt ca. 3,5 Stunden. Eine Einkehr von ca. 45 Minuten ist vorgesehen. Start ist um 13:15 Uhr am Wandertreff am Haus der Natur.



Für Gästekarteninhaber und Besitzer einer Bad HarzburgCard kosten alle Themenwanderungen jeweils 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.

