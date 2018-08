Gästewanderung mit Wanderführer Herbert Ludewig

Bad Harzburg ist ein idealer Ausgangspunkt um den Harz und sein Umland zu Fuß zu erkunden. In Gesellschaft macht eine Wanderung gleich doppelt so viel Spaß. Die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg bieten wöchentlich geführte Touren mit unterschiedlichen Routen und Zielen an. Start für Gäste sowie Einwohner der Stadt ist immer am Wandertreff vor dem Haus der Natur im Kurpark. Festes Schuhwerk und eine der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Kleidung wird von allen Teilnehmern erwartet.



Am Montag, 20. August, steht eine „Gästewanderung“ mit einer Dauer von etwa 2,5 Stunden im Veranstaltungskalender. Eine kurze, gemütliche Tour um Bad Harzburg zu entdecken. Eine Einkehrpause von zusätzlich ca. 45 Minuten ist vorgesehen. Wanderführer Herbert Ludewig erwartet alle Teil nehmer um 13.15 Uhr am Wandertreff am Haus der Natur.



Die Wanderung am Samstag, 25. August, entfällt auf Grund des Salz- und Lichterfestes.



Für Gästekarteninhaber und Besitzer einer Bad HarzburgCard kosten alle Themenwanderungen jeweils 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers