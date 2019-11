Pressemitteilung BoxID: 776327 (Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg GmbH)

Führung zu den Bad Harzburger Heilquellen mit Horst Woick

Am Samstag, 23. November, bietet Horst Woick eine spezielle Quellenwanderung an. Start ist um 11 Uhr am Wandertreff Haus der Natur im Kurpark. Der erfahrene Wanderführer wird die Teilnehmer zu den Quellen begleiten und Geschichten rund um die „Wässerchen“ erzählen. Die Teilnehmergebühr beträgt 5,00 € (mit Gästekarte 3,00 €).

