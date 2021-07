Führung auf dem Burgberg mit Harzsagenhalle

Historisch, abwechslungsreich und informativ - so kann man die ,,Führung auf dem historischen Burgberg“ beschreiben. Lassen Sie sich vom erfahrenen Wanderführer Horst Woick in eine Reise der Zeit entführen und lernen Sie viel Wissenswertes. Wichtiger Bestandteil der Führung ist auch eine Besichtigung der Harzsagenhalle. Die erste Tour diesen Jahres findet amstatt. Treffpunkt für die ca. zweistündige Tour mit Wanderführer Horst Woick ist um 15 Uhr Tourist-Information Bad Harzburg. Die Kosten für die Führung betragen 5,00 €. Gästekarten-Inhaber und Besitzer zahlen nur 3,00 €. Die Kosten für eine Fahrt mit der Burgberg-Seilbahn sind nicht im Preis inbegriffen.Schon am Start der historischen Burgbergführung beeindruckt die mächtige Burgmauer der Harzburg. Wanderführer Horst Woick stimmt die Teilnehmer bereits hier auf das Kommende ein. Nach nur wenigen Metern wird die erste Station erreicht, der Sachsengott Krodo. Seine Geschichte und Symbolik ist einzigartig und umstritten zugleich.Durch den Burggraben, der keine nassen Füße bei den Wanderern verursacht, wird das Kammertor erreicht. Dabei wird verraten, welchem sehr effizienten Zweck es diente.Auf dem Plateau dreht sich alles um Heinrich IV. darunter Kindheit, Königtum und Strategie. ,,Wie war das mit den Sachsen, wieso kam es zu den Aufständen, was passierte auf dieser Burg, welche Rolle spielte der Sachsenberg oder gar der Burgbrunnen?“ – alles Fragen, die auf der Tour beantwortet werden.Von der Canossa-Säule bietet sich meist ein weiter Blick ins nördliche Harzvorland. Hier werden die beiden Bedeutungen von „Canossa“ verdeutlicht und beschrieben, warum die Burg genau an dieser Stelle errichtet wurde.Die Führung wird abgerundet durch eine Besichtigung der Harzsagenhalle mit Erzählungen der Sagen. Die Künstler Eduard und Franz Bergmann (Vater und Sohn) schufen von 1928 bis 1932 die Harzsagenhalle auf dem Gr. Burgberg in Bad Harzburg mit dem bekannten Harzsagen-Schrein. In 14 Bühnenbildern wird mit 125 Marmorfiguren und der jeweils ortstypischen Kulisse die Harzer Sagenwelt dargestellt.Weitere Informationen stehen unter www.die-harzburg.de zur Verfügung.