Einführung in das Achtsamkeitstraining

Es wird der Begriff "Achtsamkeit" erklärt und was bewegte Achtsamkeit im Bewegungsbereich bedeutet. Durch das Erlernen von bewegter Achtsamkeit und erlebter Anatomie werden eine ganzheitliche Entspannung, Regeneration und Nachhaltigkeit hervorgerufen. Durch den methodischen Werkzeugkasten werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie ich Teilnehmern/innen mit unterschiedlichen Potentialen Bewegungserleichterung und Freude an der Bewegung vermitteln kann. Die einfachen Aktivierungssequenzen mit dem Ansatz des differenzierten Trainings können in jede Bewegungsstunde und in den Alltag integriert werden. Gerade für Betroffene von Long Covid und anderer schwerer Krankheiten ist die bewegte Achtsamkeit ein Baustein und ein Weg, besser damit umzugehen.Am Kassentresen im Eingangsbereich der Sole-Therme oder telefonisch unter der Telefonnummer 05322/75 360. Die Teilnahmegebühren betragen 50€ pro Person oder inkl. Badbesuch (2,5 Std.) 58€ pro Person.Weitere Informationen sind unter Telefon (0 53 22) 75 360 zu erhalten, bzw. online unter:Info: https://www.bewegte-achtsamkeit.de/ Bewegungspädagogin "Der bewegte Weg zur Achtsamkeit"Rückenschullehrerin des BdRMitglied des Vorstandes des BdR (Bund deutscher Rückenschulen)