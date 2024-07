„Dieses war der erste Streich – Wilhelm Busch“

Die neue Literaturreihe „Literatursalon im Café Peters“ mit Kaffee und Torten aus eigener Herstellung findet einmal im Monat im „Salon Emil“ für Literaturbegeisterte statt. Damit wird die Kaffeehaus Literaturtradition in Bad Harzburg etabliert, die schon in Paris, Prag, Wien, Berlin, Braunschweig um 1900 ihren Anfang nahm. Der Berliner Schauspieler Richard Maschke, inzwischen in Bad Harzburg kreativ unterwegs und Bad Harzburg liebend, stellt in einer szenischen Lesung jeweils unterschiedliche Autoren der letzten 250 Jahre vor. Die beiden ersten Literatursalons waren sofort ausgebucht. Den Veranstaltern und dem Künstler ist es jedoch wichtig, dass immer wieder neue Literaturfreunde die Programme sehen und hören können.



Wilhelm Busch (1832-1908)



Humorvoll, amüsant, bissig, ironisch und scharfzüngig-zeitkritisch, zuweilen auch erotisch-frivol – das sind die wunderbaren Texte und Zeichnungen des genialen Künstlers Wilhelm Busch. Er hat wie kaum ein anderer seine Mitmenschen genau beobachtet und treffsicher durchschaut. Diesem oft beißenden Humor hat der Schauspieler Richard Maschke mit seinen Texten und Liedern eine ganz besondere musikalische Umrahmung gegeben. Sein Wilhelm Busch Programm stellt den berühmten Autor als einen empfindsamen und äußerst ambivalenten Menschen dar, einen Menschen und Künstler zwischen Melancholie, Einsamkeit und herzerfrischendem Lachen. Wir erleben den biografischen Werdegang und Meisterwerke des für Wilhelm Busch so typischen, unverwechselbaren philosophischen Humors. Schon seit den 1870er Jahren in ganz Deutschland berühmt, galt er bei seinem Tod dank seiner äußerst volkstümlichen Bildergeschichten als „Klassiker des deutschen Humors“ und er wird als Begründer des „Comics“ angesehen.



- Verzehr wird berechnet

- Der Eintritt ist frei

- Anmeldung unter der Rufnummer: 05322 2827 erforderlich



Herzog-Wilhelm-Str. 106, 38667 Bad Harzburg

(lifePR) (