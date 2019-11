Die große Johann Strauß Gala am 07. März 2020 in Bad Harzburg

Am Samstag, 07. März 2020 findet „Die große Johann Strauß Gala“ im Kursaal in Bad Harzburg statt. Der Einlass findet ab 15.00 Uhr statt. Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr. Mitglieder des „Gala Sinfonie Orchesters Prag“ präsentieren die schönsten Stücke des Walzerkönigs und seines Vaters. Zusammen mit bekannten Solisten, dem Johann Strauß Ballett, das Ganze unterhaltsam moderiert, werden die unsterblichen Operetten als ein Rausch farbenprächtiger Kostüme, erstklassiger Stimmen und mitreißender Melodien aufgeführt. Zum Repertoire gehören Titel wie der „Kaiser Walzer“, „Komm in die Gondel“, „Brüderlein und Schwesterlein“, „An der schönen blauen Donau“ und der „Radetzky-Marsch“.Die Karten sind im Vorverkauf für 1und(ev. zzgl. VVK-Gebühr) erhältlich bei der Geschäftsstelle der Goslarschen Zeitung 05322–9 68 60, Kulturklub Bad Harzburg 05322–18 88 sowie an den bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen. Tickethotline: 01806–70 07 33finden Sie unter: