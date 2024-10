Die Goldene Zeit - eine Herbstmatinee am 20. Oktober 2024 um 11:30 Uhr in der Wandelhalle Bad Harzburg

Der Herbst ist da!Dem Herbst bleibt es vorbehalten, noch Sommer und nicht ganz Winter zu sein. Er bildet den Übergang durch sein bezauberndes Spiel der Farben, durch letzte warme Tage und für lange Zeit die letzten blühenden Blumen. Für den Menschen ist es das Abschiednehmen vom liebgewonnenen Sommer, eine goldene Zeit der Ernte, so Christian Morgenstern in seinem Herbstgedicht.Der Herbst sensibilisierte die Dichter und Menschen zu allen Zeiten. Sie gehen in sich. Sie werden besinnlich und empfindsamer.Die von Richard Maschke ausgewählten Texte beschreiben die Feste, die Naturmagie, die Freude und Mühe des Erntens, den menschlichen Wunsch nach Nähe und Wärme, die Melancholie und den Wandel alles Lebens, und sie beschreiben auch den Herbst im Krieg und Frieden.Olga Bechtold hat dazu wieder ein solitäres musikalisches Programm zusammengestellt. Nach den diesjährigen Matineen im Frühling, den Ludwig van Beethoven -und Heinrich Heine Programmen im Sommer haben sich die beiden Künstler wieder zusammengefunden, um dem Bad Harzburger Publikum und seinen Gästen eine Freude zu bereiten.Einlass ist ab 11:00 Uhr.Der Eintritt ist frei, über eine Wertschätzungsgabe freuen sich die Künstler.Richard Maschke, Franziska Glombeck