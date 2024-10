Der Hauptmann von Köpenick von Carl Zuckmayer

Die neue Literaturreihe „Literatursalon im Café Peters“ mit Kaffee und Torten aus eigener Herstellung findet einmal im Monat im „Salon Emil“ für Literaturbegeisterte statt. Damit wird die Kaffeehaus Literaturtradition in Bad Harzburg etabliert, die schon in Paris, Prag, Wien, Berlin, Braunschweig um 1900 ihren Anfang nahm. Der Berliner Schauspieler Richard Maschke, inzwischen in Bad Harzburg kreativ unterwegs und Bad Harzburg liebend, stellt in einer szenischen Lesung jeweils unterschiedliche Autoren der letzten 250 Jahre vor. Den Veranstaltern und dem Künstler ist es jedoch wichtig, dass immer wieder neue Literaturfreunde die Programme sehen und hören können.



Ein deutsches Märchen in drei Aktenist ein Drama des deutsch-jüdischen Schriftstellers Carl Zuckmayer aus dem Jahr 1931.



Das sozialkritische Stück folgt der Darstellung Voigts, er habe sich eigentlich nicht bereichern, sondern sich nur einen Pass besorgen wollen. Das Stück kritisiert die Obrigkeitshörigkeit, den Militarismus und den unhinterfragten Respekt vor der Uniform.



In einem Brief an Zuckmayer beschrieb Thomas Mann das Stück nach einem Theaterbesuch als „die beste Komödie der Weltliteratur seit Gogols Revisor“.



- Verzehr wird berechnet

- Der Eintritt ist frei

- Anmeldung unter der Rufnummer: 05322 2827 erforderlich

Herzog-Wilhelm-Str. 106, 38667 Bad Harzburg



Ansprechpartner für Medienvertreter/innen:

Richard Maschke, Franziska Glombeck, Tel.-Nr.: 05322 2827

(lifePR) (