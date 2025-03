„Der Frühling ist da"

Einlass ab 14.30 Uhr

Der Eintritt ist frei¸ über eine Wertschätzungsgabe freut sich der Künstler

Verzehr wird berechnet

Anmeldung unter der Rufnummer: 05322 2827 erforderlich

Herzog-Wilhelm-Str. 106, 38667 Bad Harzburg

Die Literaturreihe „Literatursalon im Café Peters“ mit Kaffee und Torten aus eigener Herstellung findet einmal im Monat im „Salon Emil“ für Literaturbegeisterte statt. Damit wird die Kaffeehaus Literaturtradition in Bad Harzburg etabliert, die schon in Paris, Prag, Wien, Berlin, Braunschweig um 1900 ihren Anfang nahm. Der Berliner Schauspieler Richard Maschke, inzwischen in Bad Harzburg kreativ unterwegs und Bad Harzburg liebend, stellt in einer szenischen Lesung jeweils unterschiedliche Autoren der letzten 250 Jahre vor. Den Veranstaltern und dem Künstler ist es jedoch wichtig, dass immer wieder neue Literaturfreunde die Programme sehen und hören können.Mit dem Frühling beginnt eine spannende Zeit des Erwachens, des Erneuerns. Die Natur zeigt uns, wie sich neues Leben entfaltet, wie Altes vergeht und Raum für Wachstum entsteht.Der Frühling lädt uns dazu ein, die Qualität von Liebe, Schönheit, Frieden und Verbundenheit wachsen, gedeihen zu lassen.Verschiedene Dichter bereichern uns zum Frühling mit ihren Gedanken. Viel Vergnügen!„Es blüht ein schönes Blümchenauf unserer grünen Au.Sein Aug’ ist wie der Himmelso heiter und so blau.