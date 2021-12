Der Besinnungsweg - Eine Wanderung zu sich selbst

Zeit die Gedanken schweifen zu lassen. Zeit sich auf das Wesentliche zurückzubesinnen. Die Führung auf dem Besinnungsweg soll dazu anregen, zu sich selbst zu finden und tut somit nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele gut. Ganz besondere Plätze vom „Heiligen Antonius von Padua“ über das „Harzer Urgestein“ und das „Himmelsloch“ bis zum „Reisesegen“ laden am Freitag, 31. Dezember 2021, dem letzten Tag des Jahres zum Besinnen ein. Auch für Familien ein spannendes Erlebnis. Vielleicht ja auch eine gute Gelegenheit das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und mit neuen Gedanken und Vorsätzen das ausklingende Jahr 2021 zu bestreiten. Weiterer Teil der Führung ist die Erläuterung um den Sachsengott Krodo. Horst Woick und Reinhard Vierke erwarten alle Teilnehmer um 10:15 Uhr an der Tourist-Information Bad Harzburg. Die Fahrt mit der Seilbahn ist nicht im Preis inbegriffen.



Wo einst im Jahr 1073 die Sachsen die Burg von Kaiser Heinrich IV. belagerten, befindet sich heute der Besinnungsweg. Von der Bergbahn-Bergstation geht es vorbei an der Krodo-Statue, die in ihrer einmaligen Symbolik (die vier klassischen Elemente: Feuer-Erde-Wind-Wasser) bereits auf die Thematik hinweist, zum Startpunkt. Mit einer Länge von rund 1,6 km und einigen leichten Steigungen führt der Weg zu insgesamt acht Verweilplätzen. Endstation ist der Antoniusplatz. In einem Begleitflyer (für eine Schutzgebühr in Höhe von 1 € erhältlich in der Tourist-Information) wird jeder Standort beschrieben und auch Hilfe zur Umsetzung der eigenen Gedanken aufgezeigt.



Für die von den Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetrieben der Stadt Bad Harzburg angebotene Führung auf dem Besinnungsweg rund um den Sachsenberg, die etwa drei Stunden dauert, zahlen Inhaber einer Gästekarte 3,00 €, alle anderen Teilnehmer 5,00 €.

(lifePR) (