Cyclocross Rennen der Nordharzer RSG Bad Harzburg

Alle Jahre wieder - nur dieses Mal im neuen Gewand startet die Nordharzer RSG mit ihrem alljährlichen Crossrennen am Sportpark Bad Harzburg ins neue Jahr.



Am 05. Januar 2025 geht es auf einen gewohnt anspruchsvollen Parcours für viele Gleichgesinnte in die Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften.



Ein Hobbyrennen sowohl für Männer, Frauen als auch für Kinder ist geplant.



Erstmalig wird das Rennen im Rahmen der Stevens Cyclocross Serie ausgetragen. Somit hat sich die Nordharzer RSG einem renommierten und in der Szene etablierten Veranstalter angeschlossen, einmal mehr, um den Standort Bad Harzburg mit seinen idealen Bedingungen am Sportpark mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung zu erweisen.



Es wird ein hochkarätiges Starterfeld erwartet, welches sich u.a. den letzten Schliff für die anstehende Deutsche Meisterschaft am 11/12.01.2025 in Chemnitz verpassen möchte.



Wie gewohnt findet das Crossrennen am Sportpark Bad Harzburg statt, wo allen Teilnehmern*innen und Zuschauern*innen eine Menge Highlights geboten werden. Darunter fallen ein gepflasterter Parkbereich, Umkleiden/Duschen/Toiletten im Sportpark, Bikewash und ein vielseitiges Angebot fürs leibliche Wohl.



Der Parcours ist für Zuschauer*innen wunderbar einzusehen und das Spektakel kann sowohl vom Restaurant, als auch von der Terrasse oder direkt an der Strecke verfolgt werden.



